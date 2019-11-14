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Военные РФ разместили в Камышлы «Панцири» для защиты вертолетов ВКС на севере Сирии

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Военные РФ разместили в Камышлы «Панцири» для защиты вертолетов ВКС на севере Сирии

Дамаск, 14 ноября. Российские военнослужащие разместили в аэропорту сирийского города Камышлы комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь» для защиты транспортно-боевых вертолетов, дислоцированных на север САР с базы «Хмеймим». Об этом сообщает в четверг телевизионный канал «Звезда».

По данным канала, с базы в Хмеймиме в воздушную гавань города Камышлы перебазирована первая группа вертолетов ВКС РФ. Сообщается также, что это первая группа боевых вертолетов российских ВКС на севере Сирии.

«Момент исторический — с этого дня в аэропорту города Камышлы будет постоянно действовать наша авиационная группировка», — передает телеканал.

Во время сочинских переговоров 22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, включающий 10 пунктов. В одном из них указывалось, что курды-террористы должны будут отойти вглубь Сирии на 30 километров в течение 150 часов, начиная с полудня (по московскому времени) 23 октября. Также отмечалось, что турецкая армия совместно с российской военной полицией будут патрулировать северо-восточные территории САР, а также координировать разведение курдских сил из так называемой зоны безопасности.

Военные РФ разместили в Камышлы «Панцири» для защиты вертолетов ВКС на севере Сирии

По окончании встречи лидеров двух держав министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил об окончании турецкой операции против курдов-террористов на севере САР. Так, операция Генштаба ВС Турции продолжалась в течение двух недель — с 9 по 22 октября.

Эрдоган 9 октября объявил о старте антитеррористической операции в Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), чтобы пресечь деятельность курдских бандформирований и сформированных с их помощью «спящих» экстремистских ячеек в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Телеканал «Звезда»
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