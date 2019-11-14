Бастрыкин направил опытных криминалистов для расследования стрельбы в Благовещенске

Москва, 14 ноября. Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил опытных криминалистов в Благовещенск для расследования стрельбы в колледже, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Александр Бастрыкин направил в Благовещенск опытных криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета», — говорится в сообщении СК.

По словам Петренко, в настоящее время следователи опрашивают студентов и сотрудников учебного заведения, назначен ряд экспертиз. Глава СК также поручил проверить организацию системы охраны, оценить действия всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, способствовавшие стрельбе.

Отмечается, что металлодетектора при входе в корус колледжа не было.

Напомним, в четверг в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошла стрельба. Как сообщил СК, 19-летний учащийся расстрелял из охотничьего оружия своих одногруппников. В результате случившегося погиб один человек, стрелок свел счеты с жизнью.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, устроивший стрельбу в колледже молодой человек предположительно планировал убийство в течение трех дней. По словам источника, есть две причины, по которым студент мог открыть огонь в заведении: издевательства со стороны пострадавших и оскорбление девушки погибшего.