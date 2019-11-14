Следователи возбудили уголовное дело после смерти школьника в Хабаровске

Хабаровск, 14 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 11-летнего школьника в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Трагедия произошла утром 14 ноября в медицинском кабинете хабаровской школы №58. 11-летний учащийся пришел в школу и еще до начала уроков почувствовал себя плохо. На место была вызвана бригада скорой помощи, однако мальчик скончался, несмотря на усилия врачей, передает телеканал «360».

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает Deita.ru. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей, а также работников образовательного учреждения. Кроме того, следователи изымают документацию, которая имеет значение для расследования, пишет «Газета Кемерова».