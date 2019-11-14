Экс-чиновники Пентагона считают, что РФ, США и Турция могут создать канал связи по Сирии

Вашингтон, 14 ноября. Российские, американские и турецкие военные могут создать канал по предотвращению конфликтов в Сирии, необходимый для успешной борьбы с терроризмом, считают бывшие высокопоставленные представители Пентагона.

Бывший командующий Центральным командованием США на Ближнем Востоке генерал в отставке Джозеф Вотел отметил, что «такой канал, по сути, уже существует». По его словам, этим каналом пользуются при общении с турками по теме предупреждения конфликтов.

«Кроме того, остается в силе и канал предотвращения конфликтов с россиянами. Думаю, он еще используется в значительной степени», — пояснил эксперт.

Он, говоря об эффективности использования каналов, подчеркнул, что есть масса примеров спасения жизней мирных жителей благодаря коммуникации.

В свою очередь бывший командующий силами специальных операций Центрального командования США генерал-лейтенант в отставке Майкл Нагата также считает возможным создание трехстороннего канала связи или договоренности между военными России, США и Турции в САР. При этом он отметил, что процесс сложный, указало РИА Новости.

«Наиболее вероятным вопросом, по которому могут быть достигнуты договоренности, — это борьба с терроризмом. Потому что терроризм представляет угрозу и для Турции, и для России, и для Сирии, и для США, и для Ирака. С этим все согласны», — объяснил Нагата.

Международная коалиция во главе с США проводит в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки «Исламское государство»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) с 2014 года. Причем в Сирии американские военные действуют без официального разрешения Дамаска.

Ранее стало известно, что США фактически оккупировали часть Сирии и воруют у сирийского народа нефть при содействии курдских боевиков, которых Турция считает террористами. Минобороны России ранее обнародовало кадры, которые доказывают кражу сирийской нефти американскими специалистами на северо-востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.