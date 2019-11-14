Росконтроль назвал безопасные марки цыплят-бройлеров

Москва, 14 ноября. Специалисты Росконтроля провели экспертную оценку качества цыплят-бройлеров по более чем 70 параметрам.

Тушки цыплят-бройлеров не раз проходили экспертизу, в ходе которых был выявлен ряд различных нарушений требований качества и безопасности. В частности, речь идет о наличии антибиотиков, признаков инъецирования, неудовлетворительных органолептических свойствах. Эксперты Союза потребителей решили провести еще одно исследование самых популярных марок, среди которых «Петелинка», «Латифа Халяль», «Ясные зори», «Троекурово», «ВкусВилл», «Петруха», «Белая птица». Согласно маркировке продукции брендов, все они относятся к 1-му сорту.

Эксперты провели гистологическое и микробиологическое исследования на присутствие сальмонеллы и листерии, проверили наличие антибиотиков и консервантов в продукции. Также были изучены массовая доля влаги и свежесть тушки, ее вкусовые качества и состояние. Так, у двух образцов «Троекурово» и «Белая птица» обнаружили признаки сомнительной свежести и сероватый оттенок подкожного жира. Данные бренды были добавлены в список товаров с замечаниями. Однако, как отмечают в Росконтроле, к этому могли привести нарушения требований к хранению продуктов в торговой сети.

Кроме того, итоги исследования показали, что образцы под брендами «Петелинка», «Латифа Халяль», «Ясные зори», «Белая птица» не соответствуют указанному в маркировке ГОСТу по степени снятия оперения: на тушках могут быть волосяные перья. Эксперты обратили внимание на то, что в общем и целом состояние кожи тушек хорошее, без кровоподтеков и разрывов, пятен и ссадин.

Большую влажность имею образцы марок «Петелинка», «Троекурово», «ВкусВилл», однако признаков инъецирования обнаружено не было. В тушках цыплят-бройлеров «Петелинки», «Латифе Халяль» и «Троекурово» были найдены остатки ветеринарного лекарственного препарата, однако их уровень не так велик, поэтому никакого вреда для здоровья они не несут. Об этом сообщила главный специалист экспертного центра Союза потребителей Ирина Аркатова.

«Все образцы по проверенным микробиологическим показателям требованиям безопасности соответствуют. Бактерии группы кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, в том числе, сальмонеллы, не обнаружены, листерии не выявлены», — указывают в Росконтроле.

Согласно результатам исследования, первое место занял образец бренда «Вкусвилл», а «Троекурово» и «Белая птица» были добавлены в список с замечаниями. Остальные тушки цыплят-бройлеров были рекомендованы к покупке.

Ранее сообщалось, что специалисты Росконтроля протестировали 13 торговых марок сгущенного молока и назвали лучшие бренды. В черный список попало сгущенное молоко торговых марок «Главпродукт» и «Глубокое».