Памятник главной русской книге появился в Оренбурге

В Оренбурге открыли памятник «Толковому словарю живого великорусского языка» Владимира Даля — событие провели за неделю до дня рождения составителя главной книги русского языка. Арт-объект стал победителем Всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след» и выиграл президентский грант. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Уже много лет в день рождения лексикографа 22 ноября проводится всероссийский праздник День словаря, а до окончания 2019 года должен выйти указ президента РФ об установлении памятной даты и праздновании 225-летия Владимира Даля в 2026 году. В этом году за неделю до официального празднования дня рождения Владимира Даля у здания Оренбургской областной универсальной библиотеки им. Н.К. Крупской, на пешеходной улице Оренбурга, установили письменный столик с четырьмя томами «Толкового словаря живого великорусского языка» и портретом составителя словаря.

«Для любой страны очень важны те люди, которые составили словарь их языка — формировали, исследовали этот язык, — сказал ФАН Игорь Храмов, директор Оренбургского благотворительного фонда «Евразия», один из авторов проекта по установке памятника. — Главная книга русского языка и русского мира — «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Даля. Оренбург очень гордится тем, что собирать его Даль начал именно на этой земле».

Как рассказал Игорь Храмов, памятник главной книге русского языка в Оренбурге задумали еще в 2010 году, но воплотить его удалось после победы во Всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей «Культурный след». В трехмесячном всенародном голосовании оренбургскую инициативу поддержали «Литературная газета» и выдающиеся деятели культуры — Юрий Поляков, Юрий Ряшенцев, Давид Тухманов, Юрий Энтин, Юлий Ким, Марк Розовский, Гарри Бардин, Надежда Кондакова. За памятник словарю Даля голосовали в Луганске и Париже, в Бишкеке, Алма-Ате и Ташкенте, проект поддержали русские общины США, Великобритании, Германии и Израиля. Примерно две трети расходов на установку монумента взял на себя научно-образовательный союз «Родное слово».

«Вклад Владимира Даля в развитие российской лексикографии неоценим. Наша задача — сохранить и приумножить память о великом ученом», — считает председатель Научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры «Родное слово» Константин Деревянко.

Марина Смирнова, организатор конкурса «Культурный след», исполнительный директор некоммерческого партнерства содействия изучению современной культуры и литературы «Живая классика», уверена, что с установки памятника Толковому словарю Даля начнется развитие туристического и культурного бренда Оренбургской области.

Одновременно с открытием памятника на пешеходной улице в Оренбурге 14 ноября презентовали «Оренбургский областной словарь» — труд последователя Даля, оренбургского ученого Бориса Моисеева. В областной словарь вошли 7000 слов и словосочетаний из богатого диалекта Оренбуржья. Книга вышла в Оренбургском книжном издательстве им. Г.П. Донковцева по заказу Оренбургского государственного педагогического университета к 100-летию старейшего вуза области. Кстати, именно к нему обращена открытая книга одного из томов словаря Владимира Даля на новом бронзовом памятнике в центре города.

«Когда я только знакомился с историческим центром города, одним из первых мое внимание привлек памятник Пушкину и Далю, — приводит ФАН слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. — Я стал интересоваться всей этой историей и открыл для себя много интересного. Вообще для своего времени, для первой половины XIX века, Пушкин и Даль были революционерами в русской словесности. Один — выдающийся литератор, признанный создателем современного русского языка. Другой — автор уникального собрания слов, первого полноценного толкового словаря, литературного памятника нашей языковой культуры. Владимир Иванович Даль не просто фиксировал слова. Он сопровождал словарные статьи примерами из живой речи и фольклора. По сути, словарь является энциклопедическим изданием и имеет ценность не только лингвистическую, но историко-культурную».

В течение следующей недели перед празднованием Дня словаря во всех регионах России проведут выставки словарей и энциклопедий, словарные уроки и мастер-классы современных российских лексикографов.

Напомним, на заседании Совета по русскому языку президент РФ Владимир Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка. Специалисты обещают не только восполнить пробелы словарных фондов в российских школах, но и сделать из Владимира Даля национального героя и персонажа блокбастера.