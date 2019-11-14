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Названа предварительная причина стрельбы в колледже в Благовещенске

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Названа предварительная причина стрельбы в колледже в Благовещенске

Благовещенск, 14 ноября. Студент, устроивший стрельбу из ружья в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, предположительно планировал убийство в течение трех дней. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным источника, 19-летний Данил Засорин в течение трех дней вел активную переписку с двумя друзьями. Сейчас молодых людей изолировали, их допрашивают следователи.

На данный момент названы две причины, по которым студент мог открыть огонь в учебном заведении. Пострадавшие и погибший давно враждовали со стрелком: парни предположительно издевались над Засориным.

Кроме того, молодые люди, в которых стрелял студент, якобы недавно обидели девушку нападавшего. Действия молодых людей не носили уголовного характера, поэтому заявление в правоохранительные органы не поступало.

Также источник рассказал о родных Засорина. Семья студента считается благополучной, его воспитывали мать и отчим. Кроме того, у молодого человека есть младший брат.

Напомним, во время стрельбы в колледже в Благовещенске погиб ровесник Засорина. Сам стрелок свел счеты с жизнью. Также пострадали два подростка 2002 года рождения, они находятся в больнице. Делом занимается Следственный комитет.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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