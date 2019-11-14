Президент МАП назвал терроризмом гонения на Украинскую православную церковь

Москва, 14 ноября. Межпарламентская ассамблея православия в эти дни проводит свои мероприятия в Афинах, где ее президент, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил о сложнейшем периоде в истории христианского мира, передает корреспондент Федерального агентства новостей. В качестве доказательств он передал материалы с фактами гонения на православную церковь на Украине.

Президент МАП Сергей Гаврилов назвал среди приоритетных задач борьбу с санкциями и преследованием парламентариев-членов МАП, в частности, защиту депутата Сейма Литвы Ирины Розовой.

Отдельное внимание Сергей Гаврилов уделил проблеме цензуры в отношении российских СМИ, поскольку за пределы нашей страны «правдивая информация, в том числе о православии в России и на Украине, не поступает».

Глава МАП передал Международному Секретариату материалы, содержащие факты гонения на православную церковь на Украине, изучив которые руководство МАП сможет оценить истинное положение дел. Сергей Гаврилов пояснил, что материалы содержат полную актуальную информацию о фактах дискриминации и нарушениях прав верующих Украинской Православной Церкви. В частности, в документах приведены данные о конкретных совершенных актах вандализма, ограблениях и поджогах храмов канонической православной церкви на Украине, о захватах церквей и избиении священнослужителей и прихожан храмов.

«Наряду со случаями угнетения, изгнания и даже физического уничтожения христиан во многих странах, прежде всего, на Ближнем Востоке, безбожными варварами было поставлено под вопрос само их существование в Сирии и Ираке — на территориях тысячелетнего пребывания христиан, — приводит ФАН слова Сергея Гаврилова. — Сейчас с участием России эта угроза фактически снята. Но стала явной другая серьезная опасность — дальнейшего разделения христианского мира. На наших глазах противоречия между разными православными церквями, приводят к трагическому расколу, отдалению друг от друга иерархии и паствы этих церквей».

Российский парламентарий призвал участников МАП укреплять и расширять контакты с политическими, парламентскими, церковными, научными институтами, институтами гражданского общества, вести «диалог о правах человека и о мирном сосуществовании народов».

Вопросы церковного права и канонического единства церкви находятся вне сферы ответственности светских властей, считает депутат. Он отметил, что «нельзя оставаться безучастными к тем последствиям церковных споров и разногласий, которые напрямую затрагивают гражданские права и свободы верующих в разных странах».

Говоря об этом, Сергей Гаврилов передал международному секретариату МАП материалы с фактами гонения на православную церковь на Украине и рассказал о тяжелой ситуации с правами верующих в этой стране.

«Противоправным образом захватываются десятки храмов Украинской православной церкви, тысячи наших единоверцев становятся беженцами, а местные радикальные элементы, от действий которых пострадали сотни людей, до сих пор остаются безнаказанными. Нападения продолжаются и сейчас, — рассказал Гаврилов. — В частности, в этом году ограблены и осквернены Георгиевский храм УПЦ в Оболонском районе Киева; Петропавловский храм в городе Буча Киевской области; Михайловский храм в селе Королевка Житомирской области; Иоанно-Богословский храм в с. Каплевка Черновицкой области, где был изуродован престол храма и так далее. Радикалы оказывают давление на священников и мирян при попустительстве украинских властей. Летом текущего года сторонники ПЦУ, пытаясь захватить храм в селе Грабово Волынской области, сорвали крест с настоятеля общины УПЦ и нанесли тяжелые побои. В селе Лука-Мелешковская Винницкой области пожилой настоятель общины УПЦ насильственно удерживался радикалами, которые требовали открыть двери храма. Это — терроризм».

Напомним также, что Сергей Гаврилов оказался в центре беспорядков в Генассамблее в Тбилиси. Вспомнив об этом инциденте, Гаврилов заявил коллегам, что политического давления на депутатов, участвующих в работе МАП, быть не должно. Он поблагодарил членов Генассамблеи за единую позицию и общее решение покинуть зал заседаний парламента Грузии в разгар скандала. Глава МАП считает, что парламент Грузии должен принести извинения депутатам-членам МАП и представить отчет о мерах, принятых по итогам событий.

«Россия отреагировала своевременно, теперь мы ждем действий от международного сообщества, поскольку вопрос касается уважения участников международной организации и парламентариев в целом», — сказал Сергей Гаврилов.

Заседание МАП проходит в Афинах с 14 по 15 ноября.