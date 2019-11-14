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Стали известны подробности стрельбы в колледже Благовещенска

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Стали известны подробности стрельбы в колледже Благовещенска

Благовещенск, 14 ноября. Устроивший кровавую расправу в колледже студент стрелял не по всем, а целенаправленно, приобретенное ружье злоумышленник оформлял практически полгода. Источник Федерального агентства новостей рассказал подробности происшествия в благовещенском колледже.

По имеющимся данным, охрану в колледже осуществляет ИП «Сириус», правда, на экстренный случай у них есть только тревожная кнопка, которая выходит на «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Амурской области».

«Никаких рамок и металлоискателей (в колледже. — Прим. ФАН). Буквально накануне — по решению суда — их заставили оборудовать колледж всеми необходимыми мерами: металлоискателями, рамками и так далее — системами контроля доступа. 6 ноября они объявили госзакупку на 744 900 рублей», — рассказал источник ФАН.

Стали известны подробности стрельбы в колледже Благовещенска

Кроме того, по словам собеседника, оружие парень приобрел официально, но при этом почти полгода его оформлял. По предварительной версии, ружье покупалось действительно для охоты.

«Он собрал все справки, в том числе и из психоневрологического диспансера, получил охотничий билет — ружье было залицензировано», — обратил внимание источник.

Как считает следствие, стрелок пронес ружье в сумке в разобранном виде, уже в колледже собрал и пошел в аудиторию убивать своих недругов. Отмечается, что парень стрелял не по всем, а целенаправленно.

После стрельбы забаррикадировался в одном из помещений. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые находились рядом с колледжем, выбежавшие студенты их обо всем предупредили. Сотрудники правоохранительных органов просили парня открыть дверь, затем сделали предупредительный выстрел. Однако стрелок решил свести счеты с жизнью самостоятельно, записок на месте обнаружено не было.

Как сообщала «Газета Кемерова», стрельбу утром в четверг открыл 19-летний студент колледжа из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. На месте происшествия найдены тела двух молодых людей, погибших от ранений. Еще трех молодых людей доставили в больницу.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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