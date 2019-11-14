Стали известны подробности стрельбы в колледже Благовещенска

Благовещенск, 14 ноября. Устроивший кровавую расправу в колледже студент стрелял не по всем, а целенаправленно, приобретенное ружье злоумышленник оформлял практически полгода. Источник Федерального агентства новостей рассказал подробности происшествия в благовещенском колледже.

По имеющимся данным, охрану в колледже осуществляет ИП «Сириус», правда, на экстренный случай у них есть только тревожная кнопка, которая выходит на «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Амурской области».

«Никаких рамок и металлоискателей (в колледже. — Прим. ФАН). Буквально накануне — по решению суда — их заставили оборудовать колледж всеми необходимыми мерами: металлоискателями, рамками и так далее — системами контроля доступа. 6 ноября они объявили госзакупку на 744 900 рублей», — рассказал источник ФАН.

Кроме того, по словам собеседника, оружие парень приобрел официально, но при этом почти полгода его оформлял. По предварительной версии, ружье покупалось действительно для охоты.

«Он собрал все справки, в том числе и из психоневрологического диспансера, получил охотничий билет — ружье было залицензировано», — обратил внимание источник.

Как считает следствие, стрелок пронес ружье в сумке в разобранном виде, уже в колледже собрал и пошел в аудиторию убивать своих недругов. Отмечается, что парень стрелял не по всем, а целенаправленно.

После стрельбы забаррикадировался в одном из помещений. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые находились рядом с колледжем, выбежавшие студенты их обо всем предупредили. Сотрудники правоохранительных органов просили парня открыть дверь, затем сделали предупредительный выстрел. Однако стрелок решил свести счеты с жизнью самостоятельно, записок на месте обнаружено не было.

Как сообщала «Газета Кемерова», стрельбу утром в четверг открыл 19-летний студент колледжа из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. На месте происшествия найдены тела двух молодых людей, погибших от ранений. Еще трех молодых людей доставили в больницу.