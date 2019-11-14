Москва, 14 ноября. Тема передачи России захваченных в Сирии боевиков фигурирует в диалоге с США, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, основная часть бесед российской и американских сторон по поводу борьбы с террором не подлежит раскрытию и обнародованию. Журналисты поинтересовались, действительно ли РФ и США обсуждают репатриацию боевиков — российских граждан из Сирии. Рябков заявил, что США обсуждают с Россией тему репатриации боевиков из Сирии.

«Могу сказать, что в формате профильной совместной рабочей группы», — уточнил Рябков.

Как пишет ТАСС, ранее в Госдепартаменте США рассказали, что Вашингтон ведет консультации с Москвой о возможной передаче ей присоединившихся к террористическим группировкам россиян, захваченных в Сирии.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что США остались в Сирии для «защиты» нефтяных месторождений. Напомним, после начала военной операции Турции «Источник мира» против курдских террористов (которая продолжалась с 9 по 22 ноября) США объявили о выводе своих войск с севера Сирии. Однако вскоре председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли объявил, что около пяти-шести сотен американских военнослужащих останутся в Сирии, чтобы оказывать прямую военную поддержку курдским боевикам, удерживая захваченные сирийские нефтяные месторождения. Более того, глава Пентагона Марк Эспер подчеркнул, что США готовы применить свои вооруженные силы для «защиты сирийских нефтяных ресурсов».

В среду в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлены кадры того, как американская армия разворачивает свои позиции для охраны нефтяных месторождений на севере Сирии. На кадрах видно, что по дороге движется автоколонна, в состав которой вошли 1500 солдат, четыре танковых батальона «Абрамс» и несколько других единиц техники.

Напомним, США не скрывают, что их главным интересом в Сирии является нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют в другие страны при поддержке курдских террористов и наемников из частной военной компании Blackwater. Президент САР Башар Асад в интервью RT обращал внимание на тот факт, что Штаты всегда стремятся подвергнуть другие страны разграблению, отбирая у них нефть и «политические права».