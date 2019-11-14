Кардиолог объяснила опасность позднего ужина для женщин

Нью-Йорк, 14 ноября. Человеческий организм не может усваивать питательные вещества вечером, поэтому поздний ужин может привести к сердечным заболеваниям у женщин. Об этом рассказала нью-йоркский кардиолог Эвелина Грейвер.

«Наши организмы не просто не приспособлены к перевариванию пищи в поздние часы, но мы еще и не особо активны вечером, поэтому потребляемая энергия в виде калорий не расходуется», — обратила внимание врач.

По словам эксперта, с этим связаны метаболизм, циркадный ритм, а также принципы работы кортизола и инсулина, сообщает MedicalXpress.

Так специалист прокомментировала недавнее исследование, проведенное в Колумбийском университете Нью-Йорка, в котором участвовали более 100 женщин, средний возраст которых составлял 33 года. Респондентки сообщали о том, чем они питались на протяжении недели в начале научной работы и в течение семи дней год спустя.

Отмечалось, что большинство из них употребляли пищу после 18.00. При этом сердечное здоровье тех, у кого большая часть регулярного потребления калорий приходилась на вечернее время суток, было хуже: у этих женщин фиксировалось высокое кровяное давление, увеличенный индекс массы тела.