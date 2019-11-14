Стало известно, чем опасно чрезмерное употребление сахара

Москва, 14 ноября. Чрезмерное употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника, говорится в исследовании канадских ученых из Университета Альберты, опубликованном на сайте вуза.

Исследователи в ходе эксперимента выяснили, что у подопытных мышей, питание которых содержало высокий уровень сахара, проявились повышенная восприимчивость к химически индуцированному колиту и более тяжелые симптомы в отличие от тех, кто придерживался сбалансированной диеты.

«Мы хотели знать, сколько потребуется времени, прежде чем изменение рациона приведет к влиянию на здоровье. В случае сахара и колита это заняло всего два дня, что нас действительно удивило», — сказал ученый Карен Мэдсен, говоря об опасности чрезмерного употребления сахара.

По словам канадских специалистов, сахар стимулировал развитие болезнетворных бактерий. При этом их продукты жизнедеятельности могут перемещаться из кишечника в другие части организма, отметил «МИР24». Ученые подчеркнули, что это увеличивает вероятность развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

При этом ученые отметили, что проблемы с кишечником утихают, когда в рацион добавляют короткоцепочечные жирные кислоты, указал «ФедералПресс».