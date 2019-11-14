Вашингтон, 14 ноября. Столкновение американских военных с сирийскими и российскими военными в Сирии маловероятно, заявил бывший командующий силами специальных операций Центрального командования США генерал-лейтенант в отставке Майкл Нагата.

Ранее сообщалось, что колонна американских военных пересекла границу Сирии и Ирака. Она остановилась недалеко от нескольких нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Как передает канал Al-Ikhbariya, колонна состоит из 22 армейских автомобилей, двух грузовых машин, она передвигается под прикрытием с воздуха.

При этом Нагата затруднился сказать, когда американские войска будут выведены из Сирии. В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии.

Осложнившиеся в связи с варварской политикой в Сирии отношения США с союзниками могут привести к перестройке внутри объединений, или даже потере союзников. Такое мнение выразил член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН), эксперт по геополитике Константин Соколов.

Напомним, ранее стало известно, что США оставляют в Сирии около 500 — 600 своих военных. По словам американской стороны, для «охраны» нефтяных месторождений государства от террористов.

Хотя, с учетом установленных фактов контрабанды Вашингтоном сирийской нефти, фактически это делается с целью продолжения контроля над нелегальной ее добычей курдскими бандформированиями на захваченных месторождениях на востоке Сирии.

При этом складывается ситуация, когда американские оккупационные войска могут начать боевые действия с правительственной сирийской армией, когда та окончательно сожмет кольцо вокруг захваченных США и курдскими радикалами территорий.

По мнению Соколова, США находятся на территории Сирии абсолютно незаконно, напрямую нарушая все международные нормы, и сирийская сторона долго терпеть такого отношения не будет, поэтому у Вашингтона может быть два пути: участвовать в прямом военном столкновении с государственной армией или уйти.

По его мнению, к глобальному конфликту сложившаяся ситуация все же в итоге не приведет, но она может запустить другие процессы.

Соколов отмечает, что у США отношения с многими союзниками осложнились, и это может привести к перестройке некоторых объединений, в которые входит Америка, в том числе, к потере прежних союзников.