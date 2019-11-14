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Технологии

Российские инженеры создали ракетный комплекс «Ярс» для железнодорожного базирования

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Российские инженеры создали ракетный комплекс «Ярс» для железнодорожного базирования

Москва, 14 ноября. Российские инженеры создали унифицированный ракетный комплекс «Ярс» для разных типов базирования, в том числе железнодорожного. Об этом рассказал создатель баллистических ракет «Тополь-М», «Ярс» и «Булава», генеральный конструктор «Московского института теплотехники», академик РАН Юрий Соломонов.

«Мы создали ракетный комплекс «Тополь-М», сейчас «Ярс» для разных типов базирования: и для подвижного грунтового, и для шахтного, и для железнодорожного — везде единая ракета», — рассказал Соломонов.

Конструктор уточнил, что с данными ракетами по отдельным элементам и технологиям также унифицирован морской стратегический ракетный комплекс «Борей».

Проект создания комплекса «Баргузин»  — железнодорожного носителя баллистических ракет  — все еще находится в заморозке. Систему должны были разработать до 2018 года. «Баргузин» выглядит как обычный товарный состав. В вагонах можно установить три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. В случае ядерной угрозы можно развести створки трех вагонов и привести пусковые системы в вертикальное положение.

Кроме того, ранее в России применялся боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) с ракетой «Молодец», однако он был снят с вооружения в 2005 году в рамках договора СНВ-2. На смену данному соглашению пришел СНВ-3, который не запрещает разработку ракетных комплексов подобного класса, сообщает радио Sputnik.

Ранее Минобороны РФ показало видео применения новейшей спецтехники для обработки «Ярсов».

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Источник: Национальная оборона
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