Брюссель, 14 ноября. Уходящий глава Европейского совета Дональд Туск не считает Россию «стратегическим партнером Европы». Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times.

Он обратил внимание на то, что практически еженедельно напоминал другим лидерам ЕС, что «Россия — это не стратегический партнер, а стратегическая проблема».

«Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сфокусирован на этой теме», — подчеркнул Туск.

По его словам, одной из его ключевых задач на посту руководителя Евросовета было сохранение «единства ЕС», чему якобы препятствовала «агрессивная политика Москвы».

Туск также сказал, что его жесткая позиция по отношению к России оказалась верной, говоря о «пользе от введения санкций» против страны.

Многие западные политики и эксперты неоднократно высказывались за нормализацию отношений с Российской Федерацией и отмену антироссийских санкций. Так, норвежский политик Рагнхильд Вассвик заявила, что санкции в отношении Москвы неэффективны и препятствуют развитию предпринимательства и экономики. Как сообщал Infox.ru, политик признала, что ограничительные меры в отношении России не нанесли ей удар, а сделали ее экономику сильнее.

Ранее член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт заявил, немецкий бизнес потерял более 100 млрд евро за период действия антироссийских рестрикций.