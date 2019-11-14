Москва, 14 ноября. Орхидея фаленопсис может испортить личную жизнь молодым парам и молодоженам, заявила мастер флорист и арт-директор компании «Флорист.ру» Серафима Агеенко. По ее словам, этот цветок нельзя ставить в спальню. Флорист рассказала, какие цветы несут могут испортить интимную жизнь пар .

«Считается, что именно этот цветок мешает молодым парам. Это декоративный тропический цветок больше подходит для оформления гостиной», — подчеркнула она.

Эксперт напомнила, что именно этот вид орхидеи обычно продают в магазинах. По данным Sputnik, Агеенко подчеркнула, что обратный эффект дают фиалки.

«Эти цветы очень благополучно действуют на семейную жизнь и ее благополучие», — посоветовала специалист.

Она добавила, что в доме должно быть много фиалок.

Ранее эксперты назвали траву, которая способна побороть более 50 болезней. Она считается сильным антисептиком и обладает противовирусными свойствами. Как уточнили ученые, речь идет о чабреце. Эта трава также известна как тимьян. Чабрец обезболивает, а также является сильным природным антибиотиком. Эта трава может вылечить от гриппа, лечит стрептококк и грибки рода Candida. Кроме того, чабрец способствует разрушению микроорганизмов, в результате чего защитные функции организма становятся лучше. Помимо этого, трава способна вывести из организма человека шлаки и токсины, а также помочь формированию лейкоцитов.

Как отметили специалисты, разбавленное водой тимьяновое масло может помочь в борьбе со стафилококком, а также убьет до 90% всех вредных вирусов на протяжении трех часов во время испарения. Чабрец также используют против инфекционных респираторных болезней, для борьбы с кашлем, лечения воспаления гортани.

Ранее российские ученые разработали эффективное средство лечения тяжелых ран. Ученые из Красноярска совместно с коллегами из института Йожефа Стефана в Словении разработали наноантибиотик, доказавший эффективность при лечении тяжелых ран.