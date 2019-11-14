Мехико, 14 ноября. Экс-президент Боливии Эво Моралес осудил решение американского лидера Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство. Об этом он написал в Twitter.

По словам Моралеса, переворот в его стране имеет корни в Соединенных Штатах. Он написал в социальной сети, что решительно осуждает решение американской стороны признать действующее и самопровозглашенное при соучастии полиции и вооруженных сил правительство. Моралес заявил, что источник переворота в Боливии находится в США.

«Государственный переворот, повлекший за собой гибель моих боливийских братьев, является политическим и экономическим заговором, исходящим из США», — подчеркнул он.

Condenamos la decisión de Trump de reconocer al gobierno de facto y autoproclamado por la derecha. Después de imponer a Guaidó, ahora proclama a Añez. El golpe de Estado que provoca muertes de mis hermanos bolivianos es una conspiración política y económica que viene desde EEUU. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 14, 2019

Ранее Моралес получил политическое убежище в Мексике. По словам главы мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрарда, Моралес позвонил в ведомство и официально попросил предоставить ему политическое убежище.

Моралес вступил в должность президента Боливии в январе 2006 года. С тех пор его несколько раз переизбирали. На прошедших недавно очередных выборах Моралес одержал победу в первом туре. Однако его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Итоги выборов привели к массовым протестам. Моралес заявил, что уходит в отставку ради предотвращения большего насилия в отношении тех, кто выступает в его поддержку, передавала «Газета.ру».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил ранее, что Моралес не просил предоставить ему убежище в России. По его словам, у Москвы не было никаких контактов ни с Моралесом, ни с его представителями.

Песков также отметил, что Россия рассчитывает на мирное развитие ситуации в Боливии, и что «свою судьбу боливийцы будут решать сами, без вмешательства каких-либо третьих стран», передавал RT.

Что этому предшествовало отставке Эво Моралеса и каковы последствия — смотрите в инфографике Федерального агентства новостей.