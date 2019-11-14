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NI назвал слабое место военно-морских сил США

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NI назвал слабое место военно-морских сил США

Москва, 14 ноября. По мнению экспертов, пилоты военно-морских сил США не имеют достаточных навыков, чтобы одержать верх над российскими и китайскими летчиками в бою. Слабым местом ВМС может оказаться неправильный подход к учениям.

О слабом месте военных пилотов сообщил морской офицер Грэмм Скарбро. Он считает, что для эффективной подготовки экипажи истребителя F/A-18 должны запускать в ходе учений больше боевых ракет, так как имитация обстрела не может заменить реальный боевой опыт.

В противном случае данные недостатки могут привести к боевым потерям, считает эксперт.

«Нынешние эскадрильи истребителей ВМС редко запускают ракеты класса «воздух-воздух», а учебные параметры боевой цели слишком фрагментированы между классами «воздух-воздух», «воздух-земля» и другими», — цитирует РИА Новости морского офицера США со ссылкой на издание National Interest.

Ранее военный эксперт Константин Сивков назвал способ уничтожения всех ВМС США, ударив по верфи в Ньюпорт-Ньюсе в штате Вирджиния, где находятся три стапеля, два из них используются для ремонта, а один — для постройки кораблей.

Другой военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин, пояснил, что в авианосцах самое главное — повредить взлетную полосу до того, как он поднял боевые самолеты в воздух.

«Если он поднял эти самолеты для выполнения военных задач, то авианосец больше не представляет из себя ничего ценного. При этом военный конфликт будет очень скоротечный»,  — пояснил Дандыкин отметив, что США достаточно тяжело содержать авианосцы несмотря на большой военный бюджет.

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Источник: РИА Новости
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