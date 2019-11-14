Туск не будет убеждать Польшу и ЕС смягчить отношение к России

Брюссель, 14 ноября. Глава Евросовета Дональд Туск отказался убеждать польские власти изменить позицию по отношению к России, как этого хочет президент Франции Эммануэль Макрон. С соответствующим заявлением Туск выступил накануне вечером в Колледже Европы в Брюгге.

Глава Евросовета напомнил высказывание Макрона в интервью The Economist о необходимости «пересмотреть нашу позицию по России, переосмыслить стратегические отношения». Туск отметил, что в этом вопросе президент Франции разделяет взгляды премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«В том же интервью The Economist президент Макрон говорит, что он разделяет те же взгляды на этот вопрос, что и Виктор Орбан, и что он надеется, что господин Орбан поможет убедить поляков изменить свою позицию по России. Может быть, но не я, Эммануэль», — сказал Туск.

Он также заявил, что Евросоюз должен быть настойчивым в жесткой позиции по отношению к России. По его словам, суверенной Европы не будет без стабильных Балкан и независимой Украины.

«Наша жесткая и последовательная позиция по отношению к России была первым ясным и недвусмысленным выражением нашего суверенитета. Мы должны быть настойчивы в этом», — подчеркнул глава Евросовета.

Ранее в интервью британскому журналу The Economist президент Франции описал три сценария развития России. По его мнению, РФ может попытаться вновь получить статус супердержавы, пойти по евразийскому пути или выбрать сбалансированное сотрудничество с Европой, сообщила «Газета.ру».

«Православный консервативный проект», по мнению Макрона, «не сработает» и добиться успеха при первом сценарии развития Россия не сможет из-за нехватки населения и недостаточно мощной экономики. Выбрать евразийскую модель, как в Китае, не согласится президент РФ Владимир Путин, считает Макрон.

Последний сценарий развития, по словам президента Франции, поможет европейским странам изменить отношение к России в лучшую сторону.