Студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска, есть погибшие. События дня. ФАН-ТВ

В колледже Благовещенска раздалась стрельба В Благовещенске учебный день сегодня начался с сигналов тревоги: в стенах местного колледжа прогремела стрельба. Двое человек, в том числе сам нападавший, погибли и как минимум трое госпитализированы, один в тяжелом состоянии. В распоряжении ФАН оказались кадры с места событий, где началась массовая паника. По предварительным данным, все пострадавшие — студенты Амурского колледжа строительства и ЖКХ. Стрелок, который также оказался одним из учеников, покончил с собой. Что заставило его взяться за оружие, пока не известно. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

ДТП в Забайкалье унесло жизни семи человек Еще одна страшная трагедия развернулась уже на дорогах Забайкалья. Семь человек погибли, еще двое пострадали в ДТП на трассе Чита-Забайкальск. Авария с участием трех авто произошла в 60 км от поселка Агинское, когда микроавтобус Hyundai, предположительно, врезался в грузовик Shacman, стоявший на обочине. От удара минивэн вылетел на встречку, где столкнулся с еще одной грузовой машиной ЗИЛ-130. Все погибшие находились в салоне Hyundai, известно, что одна из жертв скончалась по пути больницу. Для Агинского района это уже второе крупное ДТП за сутки: буквально накануне здесь погибли еще четверо. Обстоятельства обеих аварий в данный момент выясняются.

Владимир Путин выступил на саммите БРИКС Президент России Владимир Путин с 13 по 14 ноября участвует в саммите БРИКС. Кроме нашей страны, этот форум, как обычно, принимает крупные делегации из Индии, ЮАР, Китая и Бразилии — последняя выступает в роли хозяйки мероприятия. В своем выступлении Владимир Путин подчеркнул, что приоритетом для «пятерки БРИКС» остается энергетика, а Россия готова расширять сотрудничество в этой сфере и, в частности, в использовании экологически чистого топлива. Также президент отметил, что в рамках БРИКС Россия выступает инициатором новой сети обмена данными для малого и среднего бизнеса. По его словам, именно торговля, инвестиции и экономика во многом станут ключевыми вопросами на саммите 2020 года, который пройдет уже в Санкт-Петербурге.