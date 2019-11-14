Эрдоган вернул Трампу письмо, призывающее «не быть дураком»

Вашингтон, 14 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично вернул письмо американскому лидеру Дональду Трампу, в котором глава Белого дома призывал «не быть дураком», а также другие послания. Об этом президент Турции сообщил на совместной с Трампом пресс-конференции по итогам переговоров, прошедших в Вашингтоне.

«Я был особенно огорчен письмом, в котором говорилось, что этот террорист Абди Шахин (главарь группировки курдских радикалов Сирийские демократические силы (SDF) Мазлум Кобани. — прим. ФАН) был собеседником такой страны, как Америка. Так называемый Абди Шахин является террористом, который виновен в гибели сотен наших граждан», — подчеркнул Эрдоган.

В своем письме, отправленном незадолго до начала антитеррористической операции Анкары на северо-востоке Сирии, Трамп призывал президента Турции «не быть дураком» и «крутым парнем», сообщает «Царьград». Кроме того, президент США писал, что главарь SDF готов начать переговоры с турецким правительством и «пойти на серьезные уступки», передает KP.RU. Также Трамп отметил в письме, что «не хочет нести ответственность за уничтожение турецкой экономики», но «пойдет на это».

Позднее письмо прокомментировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По словам турецкого дипломата, Анкара «никогда не видела, чтобы уровень отношений настолько снижался, чтобы получать такие письма».

Напомним, 9 октября 2019 года Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против бандформирований курдов, на северо-востоке Сирии. Анкара ставила своей целью обезопасить турецко-сирийскую границу от террористов, пишет НСН. Отметим, что курдские радикалы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с экстремистской группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). На деле вооруженные формирования курдов дискриминировали проживающих на северо-востоке Сирии арабов-суннитов и включали боевиков ИГ1 в свои ряды, создавая таким образом спящие террористические ячейки.

22 октября Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин встретились в Сочи. По итогам переговоров был подписан меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ и пограничной службы Сирии патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийской границы и контролируют отвод бандформирований курдов.

1 Организация запрещена на территории РФ.