ФСБ рассекретила дело об издевательствах и пытках эстонских карателей под Псковом

Москва, 14 ноября. Управление ФСБ по Псковской области раскрыло детали части уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в период Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в псковской деревне Моглино.

В представленных документах имеются показания тех, кто стал очевидцем огромного количества казней и пыток, кроме того, есть рассказы и самих палачей.

Согласно планам нацистского командования, часть региона по окончании Второй мировой войны хотели передать Таллину, и эстонских карателей активно задействовали на захваченной Псковщине.

В уголовном производстве под номером С-17412 в фрагментах из шести томов приводятся показания трех карателей, работавших в лагере. Помимо этого, еще один свидетель из числа экс-охранников приводит мельчайшие подробности расправ — массовых расстрелов, демонстрационных казней, пыток.

В акте от 29 марта 1945 года говорится, что лагерь для военнопленных был создан почти сразу после оккупации города и района на территории бывшей пограничной комендатуры. В нем находились как военные, так и мирное население, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в материалах дела рассказывается и о внутреннем устройстве лагеря. Самые жуткие условия быта были у военнопленных. Первую партию из около 300 военнопленных привезли в ноябре 1941 года. В документах также указывается, что за зимний период 1941-1942 годов от мороза и голода в лагере «Моглино» из 280 человек выжили только 20.

В акте 1945 года приводятся и показания свидетелей — жителей близлежащих населенных пунктов, которые видели эти издевательства. Так, одна женщина рассказала, как заключенных били кнутами и резиновыми палками. Как ей рассказали, они пытались обменять выданное мыло на хлеб.