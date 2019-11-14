Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова ее свадьбы

Москва, 14 ноября. Экс-кандидат в президент РФ и телеведущая Ксения Собчак жестко ответила режиссеру Никите Михалкову на критику ее свадьбы с художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.

«Никита Сергеевич меня не забывает», — написала экс-ведущая любовной телестройки «Дом-2» Собчак.

Она иронично отметила, что авторское шоу обязательно надо посмотреть, потому что в нем «роскошно все»: хлесткое название, эффектные паузы, «цитаты великих каждые три минуты» и пафосная кульминация, пишет «Царьград».

Очередной выпуск журналистка сравнила с драмой режиссера «Солнечный удар», но «в миниатюре». При этом она отметила, что может лишь вопросом на вопрос ответить по этому поводу.

«А то, что вы в последнее время снимаете, вы это всерьез снимаете, Никита Сергеевич, или «как бы»?» — обратилась журналистка к Михалкову.

Собчак обратила внимание на то, что если им с Богомоловым выдали старый катафалк для свадебного торжества, то самому Михалкову — «целый госбюджет», пишет KP.ru.

Напомним, в последнем выпуске авторского шоу «БесогонTV», опубликованном на YouTube-канале, Михалков рассказал о бракосочетании и венчании Собчак и Богомолова. В передаче под названием «Ад пуст, все черти здесь» он рассказал, что таинство венчания, «поставленное в один ряд с развратом и глумлением», может иметь негативные последствия.

Свадьба Собчак и Богомолова прошла в пятницу, 13 сентября. Пара прибыла на катафалке, украшенном цветами и надписью «Пока смерть не разлучит нас». Во время торжества ведущая исполнила эротический танец под композицию Ирины Аллегровой «Войди в меня». Для обоих молодоженов этот брак стал вторым.