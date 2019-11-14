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Стало известно оружие стрелка из колледжа в Благовещенске

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Стало известно оружие стрелка из колледжа в Благовещенске

Благовещенск, 14 ноября. Названо оружие, из которого сегодня 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.

Молодой человек вел огонь из ружья Иж-81, которое было зарегистрировано на его имя. У студента была официальная лицензия, само огнестрельное оружие было приобретено им в сентябре этого года. Данил воспитывался в благополучной семье, в колледже отличался хорошей успеваемостью, сообщает источник ФАН.

На данный момент известно, что сегодня утром Данил Засорин открыл огонь по своим сокурсникам в колледже. В результате жертвой молодого человека стал 19-летний Алексей Голубничий. Еще двое подростков получили травмы и в настоящее время госпитализированы. Сам стрелок свел счеты с жизнью.

Напомним, ранее в Сети появилось первое видео сделанное очевидцами на месте событий.

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