ФАН публикует имя стрелка из Благовещенска

Благовещенск, 14 ноября. Стало известно имя стрелка, открывшего сегодня огонь в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.

По данным источника ФАН, 19-летнего нападавшего зовут Данил Засорин. После нападения молодой человек свел счеты с жизнью. Его жертвой стал ровесник, Алексей Голубничий.

Ранее сообщалось, что от рук студента пострадали двое подростков. Касьян К. и Егор С., оба 2002 года рождения, госпитализированы в местную больницу. Известно, что у пострадавшего Касьяна сочетанная огнестрельная рана шеи и плеча, а у Егора огнестрельное ранение третьей верхней части бедра.

Напомним, в настоящее время делом занимается Следственный комитет. На месте работают экстренные службы.