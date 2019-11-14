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Появились фото с места ДТП с семью погибшими в Забайкалье

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Появились фото с места ДТП с семью погибшими в Забайкалье

Чита, 14 ноября. Появились фотографии с места крупного ДТП с погибшими в Агинском районе Забайкальского края.

ДТП произошло сегодня утром, около 07.00 по местному времени (01.00 по Москве) в 60 километрах от поселка Агинское на трассе Чита — Забайкальск. Микроавтобус Hyundai STAREX врезался в грузовой автомобиль HOWO, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком ЗИЛ-130.

В ДТП погибли семь человек, двоих пострадавших доставили в Агинскую окружную больницу.

На место происшествия выехала оперативная группа Следственного комитета.

Появились фото с места ДТП с семью погибшими в ЗабайкальеПоявились фото с места ДТП с семью погибшими в ЗабайкальеПоявились фото с места ДТП с семью погибшими в Забайкалье

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