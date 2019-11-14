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Обвиняемый в убийстве аспирантки Соколов хочет помочь с ее похоронами

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Обвиняемый в убийстве аспирантки Соколов хочет помочь с ее похоронами

Санкт-Петербург, 14 ноября. Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов выразил желание помочь с похоронами жертвы. Об этом рассказал адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Защитник Соколова подчеркнул, что тот не рассчитывает «откупиться», но надеется «смягчить трагедию». Почуев отметил, что пытался связаться с семьей убитой, но «это дело очень щепетильное».

Историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову в понедельник предъявили обвинение в убийстве. По версии следствия, 7 ноября он застрелил 24-летнюю аспирантку. Позже Соколов расчленил тело убитой и попытался избавиться от трупа. Утром 9 ноября мужчину извлекли из реки Мойки, с собой у Соколова был рюкзак, в котором обнаружили травматический пистолет и женские руки.

По данным СМИ, жертва историка была его возлюбленной. Девушка жила с Соколовым на набережной Мойки, в этой квартире позже обнаружили обезглавленное тело жертвы. «Газета.ру» сообщила, что экс-доцент СПбГУ убил Ещенко, когда она спала, несколько раз выстрелив в голову аспирантки из обреза.

 
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Источник: РИА Новости
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