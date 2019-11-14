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Появилось первое видео с место стрельбы в колледже в Благовещенске

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Появилось первое видео с место стрельбы в колледже в Благовещенске

Благовещенск, 14 ноября. В распоряжении ФАН появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске.

Судя по кадрам, сделанным на месте ЧП, территория школы оцеплена экстренным службами.

«Вот такая, ребята, у нас тут обстановка. Мамочки, как страшно! Сколько человек пострадало – не знаем», — комментируют очевидцы произошедшего отмечая, что подозреваемый беспрепятственно прошёл вооруженным в здание школы оружием через пост охраны.

Сегодня утром в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске один из студентов открыл огонь. По предварительным данным в результате нападения двое учеников погибли, в том числе сам стрелок.  Еще двое студентов получили огнестрельные ранения. В настоящее время они госпитализированы в областную детскую клиническую больницу.

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