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Стало известно состояние пострадавших в результате стрельбы в колледже в Благовещенске

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Стало известно состояние пострадавших в результате стрельбы в колледже в Благовещенске

Благовещенск, 14 ноября. Медики сообщили о состоянии двух студентов, пострадавших сегодня в результате стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.

На данный момент двое подростков, Касьян К. и Егор С., оба 2002 года рождения, госпитализированы в областную детскую клиническую больницу. Известно, что у пострадавшего Касьяна сочетанная огнестрельная рана шеи и плеча, а у Егора огнестрельное ранение третьей верхней части бедра.

Напомним, по данным источника ФАН в правоохранительных структурах, утром в Благовещенске в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства один из учеников открыл стрельбу. На данный момент известно о двух погибших, среди которых сам стрелок, и двух пострадавших. Все они являются учениками.

Факт стрельбы в колледже уже подтвердили в областном правительстве. Делом занимается Следственный комитет. На месте работают экстренные службы.

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