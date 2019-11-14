Трамп объявил о начале «решения вопроса» с закупкой Турцией российских С-400

Вашингтон, 14 ноября. Президент США Дональд Трамп объявил о начале «решения вопроса» с закупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Мнением глава Белого дома поделился на совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Вашингтоне.

Трамп выразил мнение, что подобные сделки влекут «очень серьезные сложности».

«Мы на регулярной основе обсуждаем это, обсуждали сегодня и будем обсуждать в будущем», — отметил президент США.

В то же время американский лидер выразил надежду на разрешение ситуации в будущем. Трамп добавил, что вместе с Эрдоганом он попросил руководителей внешнеполитических ведомств и советников по национальной безопасности обеих стран незамедлительно начать работу по решению «проблемы С-400».

Президент Турции подтвердил, что обсудил с главой Белого дома вопрос приобретения ЗРС С-400 у России и новейших истребителей F-35 у США.

«Думаю, что мы только диалогом можем решить эти проблемы, с которыми столкнулись относительно системы С-400 и программы F-35», — подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что Анкара по-прежнему готова к переговорам о покупке американской системы ПВО Patriot, если турецкой стороне «предложат желаемые условия».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Трамп направил Эрдогану письмо с предложением торговой сделки на 100 млрд долларов. Кроме того, президент США предложил турецкому коллеге «обходной путь» в вязи с обещанными за покупку турецкой стороной ЗРК С-400 санкциями.

Поставки новейших российских систем ПВО Турции начались в июле этого года. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400.

По словам Эрдогана, российские ЗРК будут введены в действие уже в апреле 2020 года. США требовали от Турции разорвать сделку и закупить американские комплексы Patriot, угрожая задержать или даже отменить продажу новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».