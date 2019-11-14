Семь человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Забайкалье

Чита, 14 ноября. Семь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с двумя грузовиками в Забайкальском крае, сообщил ФАН источник в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

ДТП произошло около 07.00 по местному времени (01.00 по Москве) 14 ноября на федеральной автодороге Чита — Забайкальск в 60 километрах от поселка Агинское. Микроавтобус Hyundai STAREX врезался в грузовой автомобиль HOWO. От удара его отбросило на полосу встречного движения, где микроавтобус столкнулся с ехавшим навстречу грузовым автомобилем ЗИЛ-130.

На месте ДТП погибли шесть человек, еще один пострадавший скончался по пути в больницу в карете скорой помощи. Травмы получили два человека, их доставили в Агинскую окружную больницу.

На место происшествия для проведения следственных мероприятий из Читы выехала оперативная группа Следственного комитета по Забайкальскому краю.