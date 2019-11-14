Во время стрельбы в колледже в Благовещенске погибли двое человек

Благовещенск, 14 ноября. В результате стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства погибли двое человек, в том числе ученик, устроивший стрельбу.

Источник в правоохранительных органах сообщил ФАН, что все погибшие являются студентами учебного заведения. На данный момент также известно о двух пострадавших.

Напомним, сегодня утром в Благовещенске студент открыл стрельбу в учебном заведении. На месте происшествия работают экстренных служб. Делом занялись следователи. Студентам и преподавателям колледжа оказывается психологическая помощь.