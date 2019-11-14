В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже

Благовещенск, 14 ноября. Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске открыл стрельбу в учебном заведении, сообщили в пресс-службе Амурской области.

«Мы подтверждаем, что такое происшествие имеет место, но подробности пока не знаем, занимается Следственный комитет», — цитирует представителя пресс-службы областного правительства ТАСС.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в московском районе Левобережный мужчина открыл стрельбу из автомобиля. После выстрела на проезжую часть вышли женщина и мужчина и начали танцевать