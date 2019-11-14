Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже

49
0 Оставить комментарий

В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже

Благовещенск, 14 ноября. Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске открыл стрельбу в учебном заведении, сообщили в пресс-службе Амурской области.

«Мы подтверждаем, что такое происшествие имеет место, но подробности пока не знаем, занимается Следственный комитет», — цитирует представителя пресс-службы областного правительства ТАСС.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в московском районе Левобережный мужчина открыл стрельбу из автомобиля. После выстрела на проезжую часть вышли женщина и мужчина и начали танцевать

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров