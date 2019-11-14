В Сети отреагировали на новое название аэропорта в Челябинске

Челябинск, 14 ноября. В Сети посмеялись над новым названием аэропорта в Челябинске, которому присвоили имя российского физика Игоря Курчатова. Поводом для обсуждений и шуток стал процесс монтажа вывески с новым названием.

Многие пользователи восприняли новшество с юмором и отметили, что аэропорту идет новое название.

«Есть город Владимир, город Анна, вот и Челябинск переименовали — Игорь. Просто Игорь», — написал автор микроблога Наш Челябинск.

«Отличная попытка, Челябинск, но нет», — отметил в соцсети Twitter Белкин.

«Оставьте так», — попросил в соцсети «Вконтакте» пользователь Александр Кин.

«Одобряю!» — написал Игорь Данилов.

Некоторые пользователи решили угадать, в честь кого назвали воздушную гавань Челябинска.

«Ого. Челябинцы назвали аэропорт в честь Акинфеева», — предположил пользователь @clovvo в Twitter.

«Почему бы не Олег?» — поинтересовалась в Instagram leksaleksa.

«Шереметьево, Домодево, Внуково. А у нас — Игорь. Просто Игорь», — прокомментировали изображение в интернете.

В PR-службе аэропорта отметили, что рабочие установили буквы имени на фасаде здания воздушной гавани 10 ноября. Фамилия Курчатов должна появиться сегодня ночью, сообщает телеканал «360».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что болельщики футбольного клуба «Лестер» во время матча 12-го тура Английской премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» на стадионе King Power спели «Утром ты уволен». По данным СМИ, песня посвящалась наставнику команды Унаи Эмери. В итоге «Лестер» одержал победу со счетом 2:0.