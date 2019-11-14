Владельцев банковских карт предупредили о новом способе мошенничества

Москва, 14 ноября. Российские банки предупредили своих клиентов о совершенно новом способе мошенничества. Для кражи средств злоумышленники используют виртуальные онлайн-кошельки.

Аферисты выбирают интернет-карты электронных сервисов, поскольку они менее защищены, чем банки. Суть схемы заключается в том, что мошенники используют методы социальной инженерии, переводят деньги на виртуальные карты онлайн-кошельков с помощью сервиса перечислений с карты на карту, а после украденные деньги обналичиваются с помощью физических банковских карт.

Например, жертва мошенников вбивает данные физической карты, с которой хочет снять деньги, и сведения виртуального кошелька, куда она хочет положить их. Далее на номер телефона владельца приходит сообщение с кодом подтверждения, сообщают «Известия».

Мошенники связываются с потенциальной жертвой и представляются сотрудниками службы безопасности банка, прося сообщить полученный код. Далее злоумышленники выводят украденные деньги на виртуальную карту, например, QIWI или Webmoney.

По словам сотрудников российских банков, ранее они не сталкивались с подобной схемой мошенничества. Однако на сегодняшний день она становится все более популярной среди аферистов.

Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов задержали крупную группу мошенников, обманывавшую при оформлении кредитов.