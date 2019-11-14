На Украине начали готовиться к отмене призыва в армию

Киев, 14 ноября. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что модель срочной службы в армии не имеет будущего и объявил, что в стране начали готовиться к отмене призыва.

По его словам, украинское военное ведомство уже в следующем году представит дорожную карту по отмене призыва.

«Она будет параллельной — развития территориальной обороны и уменьшения, а потом, я надеюсь, и полной отмены срочной службы», — заявил Загороднюк в эфире одной из украинских радиостанций.

Министр отметил, что срочная служба не является оптимальным вариантом формирования резерва, так как большая часть отслуживших по призыву граждан не возвращается в армию. По словам Загороднюка, сильную территориальную оборону составят ветераны, бывшие военнослужащие и люди, которые не видят себя в армии или военно-морских силах все время, имеют гражданскую профессию и не хотят подписывать контракт, но любят военную тематику.

Министр обороны Украины считает, что для реформирования ВСУ наступило наилучшее время, так как в Верховной Раде появился комитет по обороне, в который вошли «прогрессивные цивилизованные люди» и бывшие военные.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что украинский военнослужащий Александр Гром на своей странице в соцсети Facebook пожаловался на качество питания в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Военный также напомнил, что в стране существует военный налог и поинтересовался, куда уходят выделяемые на продукты деньги.