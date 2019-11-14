Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Боевики в Сирии обстреляли 27 населенных пунктов провинций Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб

41
0 Оставить комментарий

Боевики в Сирии обстреляли 27 населенных пунктов провинций Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб

Алеппо, 14 ноября. Боевики незаконных вооруженных формирований в нарушение режима прекращения огня обстреляли в Сирии 27 населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Действующие на территории Идлибской зоны деэскалации боевики продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки было зафиксировано 29 обстрелов. 

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Алеппо, Кафр-Хамра, Биньямин, Мансура, Маканис-эд-Дувайри, Халаса провинции Алеппо; Калъат-Марза, Кермель, Кара-Джагез, Джанаджик, Чекурджак, Калаз-Тахтани, Махрука провинции Латакия; Эль-Арейми, Кара-Джурн, Каркад, Эль-Джейед, Хуайз, Дар-Хардата провинции Хама; Телль-Ас, Мгарет-Марза, Суккория, Хан-Шейхун, Умм-Сахридж, Шарджа, Умм-эр-Рджини провинции Идлиб.

Ранее в среду сообщалось, что ВКС РФ нанесли точечные удары по позициям террористов, находящихся в окрестностях поселения Фаркия на юге провинции Идлиб. Также под ударами российских летчиков оказались позиции боевиков, расположенные рядом с деревнями Аль-Мушрифа и Сутух ад-Дейр и поселением Шаннан.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров