Боевики в Сирии обстреляли 27 населенных пунктов провинций Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб

Алеппо, 14 ноября. Боевики незаконных вооруженных формирований в нарушение режима прекращения огня обстреляли в Сирии 27 населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Действующие на территории Идлибской зоны деэскалации боевики продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки было зафиксировано 29 обстрелов.

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Алеппо, Кафр-Хамра, Биньямин, Мансура, Маканис-эд-Дувайри, Халаса провинции Алеппо; Калъат-Марза, Кермель, Кара-Джагез, Джанаджик, Чекурджак, Калаз-Тахтани, Махрука провинции Латакия; Эль-Арейми, Кара-Джурн, Каркад, Эль-Джейед, Хуайз, Дар-Хардата провинции Хама; Телль-Ас, Мгарет-Марза, Суккория, Хан-Шейхун, Умм-Сахридж, Шарджа, Умм-эр-Рджини провинции Идлиб.

Ранее в среду сообщалось, что ВКС РФ нанесли точечные удары по позициям террористов, находящихся в окрестностях поселения Фаркия на юге провинции Идлиб. Также под ударами российских летчиков оказались позиции боевиков, расположенные рядом с деревнями Аль-Мушрифа и Сутух ад-Дейр и поселением Шаннан.