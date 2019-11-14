Эксперт предупредил, что проект «Северный поток — 2» могут ждать трудности

Москва, 14 ноября. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович предупредил, что проект «Северный поток — 2» могут ждать трудности из-за процесса согласования решения бундестага ФРГ по «Северному потоку — 2» с Еврокомиссией.

Парламент Германии в среду принял законопроект, который вывел из-под действия Газовой директивы Евросоюза отрезок строящегося по российскому проекту трубопровода, сообщила «Газета.ру». Поправки будут применяться к участку газопровода в территориальных водах Германии.

Под действие поправок не подпадает построенный до их принятия газопровод «Северный поток». Исключения из обновленной газовой директивы ЕС будут действовать на протяжении 20 лет.

«Другой вопрос, что на подобном решении немецкого парламента не заканчивается вся история. В дальнейшем это немецкое решение... еще придется согласовывать с Европейской комиссией», — цитирует Митраховича RT.

По его мнению, несмотря на вероятные трудности, затормозить этот процесс в среднесрочной перспективе не получится из-за роли Берлина в Евросоюзе и занятой Германией позиции. Эксперт подчеркнул, что решение бундестага не было неожиданностью, так как значительная часть бизнеса и политического сообщества в Германии хотят продвижения проекта.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух нитей газопровода из России в Германию. Общая мощность магистрали составит 55 миллиардов кубометров в год. Маршрут газопровода проходит через исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, Дании и Германии.