Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинции Алеппо

Алеппо, 14 ноября. Подразделения военной полиции РФ провели патрулирование в провинции Алеппо в рамках реализация положений российско-турецкого меморандума, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В среду подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование, которое прошло по маршрутам Кобани — Синджар, Айн-Иса — Свейдия-Кабира, Аджами — Каракозак, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо. Боевые машины армейской авиации провели воздушное патрулирование по маршруту Камышлы — Дейрун-Ага.

Ранее сообщалось, что транспортно-боевые вертолеты армейской авиации РФ расширяют территорию патрулирования на севере Сирии. Вертолеты Ми-8 и Ми-35 облетели основные населенные пункты и автодороги в провинции Хасака. Боевые машины провели воздушное патрулирование, а также сопровождали автомобильные колонны с гуманитарной помощью и колонны патрулей военной полиции.

Патрулирование на севере Сирии ведется в рамках меморандума, который был подписан по итогам состоявшейся 22 октября встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи. Согласно документу, подразделения военной полиции РФ и пограничной службы Сирии патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийской границы и контролируют отвод бандформирований курдов с этих территорий, сообщала «Газета.ру».