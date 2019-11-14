Адвокат Соколова ответил на сообщения об убийстве аспирантки во сне

Санкт-Петербург, 14 ноября. Адвокат экс-доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что ученый мог убить аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко, пока та спала.

Юрист призвал воздержаться от смакования кровавых подробностей произошедшего. Адвокат напомнил, что Соколов дал признательные показания и отказался от права не свидетельствовать против себя, которое дает 51 статья Конституции.

«Допрос производился с видеофиксацией. Показания давал сквозь слезы, сожалея о содеянном. В следственных действиях также участвовали криминалисты из Москвы», — рассказал юрист РИА Новости.

В СМИ появилась информация, что Соколов мог убить свою жертву, когда она спала: после ссоры Ещенко легла спать. В этот момент Соколов приставил оружие к ее виску и выстрелил несколько раз.

Ранее Почуев заявил журналистам, что при совершении преступления могла иметь место самооборона. Еще одна версия защиты — состояние аффекта. Однако, как заметил адвокат Соколова, работа с этой версией будет зависеть от результатов экспертизы.

Напомним, 9 ноября доцент Олег Соколов попытался утопить в реке Мойке конечности убитой девушки, с которой он состоял в любовной связи. По версии следственного комитета, 7 ноября Соколов застрелил девушку, позже расчленил и попытался избавиться от трупа, сообщала «Газета.ру».

В среду были обнародованы результаты предварительной экспертизы, согласно которым Ещенко скончалась от трех точных выстрелов в висок, сделанных из обреза мелкокалиберной винтовки ТОЗ-17. Выстрелы были произведены строго в голову девушки. Характер травм не исключает, что обрез винтовки был приставлен вплотную к виску девушки. Обрез был изъят в ходе обысков у Соколова.