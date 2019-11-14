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Владимир Соловьев высказался о поддержке земельной реформы на Украине

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Владимир Соловьев высказался о поддержке земельной реформы на Украине

Москва, 14 ноября. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал принятие Верховной радой в первом чтении закона об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель на Украине.

«Вот и все. Задача выполнена. Землю Зеленский сдал, на мнение народа наплевал», — цитирует РИА Новости Владимира Соловьева со ссылкой на Telegram-канал телеведущего.

Законопроект предполагает отмену запрета на продажу сельхозземель с 1 октября 2020 года. После принятия реформы собственниками земель смогут быть только украинские физические и юридические лица, муниципалитеты и государство. Иностранцы и лица без гражданства будут обязаны выставить на продажу свои участки в течение года.

Закон также предполагает введение временного моратория на покупку земель с иностранным капиталом до 1 января 2024 года. Земли, принадлежащие государству и муниципалитетам, будут реализованы на торгах.

В ходе голосования за принятие поправок выступили 240 депутатов. Для утверждения законопроекта парламентарии проведут еще одно чтение.

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Источник: РИА Новости
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