США не собираются отнимать контроль над кражей нефти у курдских группировок в Сирии

Симферополь, 14 ноября. Эксперт из Крыма Владимир Джаралла считает, что США переложили задачу по «охране» нефтяных месторождений в Сирии на курдские группировки, чтобы не выглядеть обычными ворами.

По словам Джаралла, заявление Госдепа США о том, что главной задачей американского контингента в Сирии якобы остается борьба с запрещенной в РФ организацией ИГИЛ1, является попыткой выхода из возникшей по инициативе американского президента Дональда Трампа глупой ситуации. Эксперт отметил смехотворность этой позиции.

«Курды и так контролируют часть этих ресурсов, так что американцы просто хотят «сохранить хорошую мину при плохой игре». Говорить о борьбе с ИГИЛ уже даже смешно, ведь понятно, что вооруженное сопротивление уже фактически прекратилось, и сейчас актуален вопрос о том, как суннитское население этих регионов может наладить отношения с властями, как Сирии, так и Ирака. Так что здесь мы видим попытку «подсластить пилюлю» курдам после того, как их предали», — цитирует эксперта портал «Слово и дело».

Ранее курдские боевики под предлогом борьбы с ИГИЛ захватили часть территории Сирии. При этом вооруженные формирования курдов включали в свои ряды террористов и выводили членов террористической организации из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США в Аш-Шаддади и Ат-Танфе. При содействии курдских боевиков были созданы «спящие ячейки» ИГИЛ, которые продолжали атаки в Сирии, в том числе и против отрядов правительственных сил.

В Сочи 22 октября прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которых главы государств подписали меморандум о взаимопонимании.

Согласно достигнутым договоренностям, с 23 октября на сирийскую сторону границы Сирии и Турции за пределами зоны турецкой антитеррористической операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники для содействия отводу курдских отрядов от границы на 30 километров, пишет «Газета.ру». В документе также была подчеркнута решимость Москвы и Анкары «бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории».

1 Организация запрещена на территории РФ.