Эрдоган заверил США, что Турция продолжит придерживаться режима прекращения огня в Сирии

Вашингтон, 14 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме заверил, что Анкара продолжит придерживаться режима прекращения огня в Сирии.

«Мы заверили друг друга, что Турция будет продолжать поддерживать то, что она согласилась поддерживать [в Сирии]. Я большой поклонник президента [Эрдогана] и говорю вам об этом. Я знаю, что режим прекращения огня, несмотря на свою сложность, достигает прогресса и движется вперед весьма быстрыми темпами», — сообщил Трамп журналистам на совместной с Эрдоганом пресс-конференции.

Глава Белого дома добавил, что на сегодняшний день режим прекращения огня на Севере Сирии сохраняется.

Турция 9 октября объявила о начале военной операции «Источник мира» против курдских террористов в северных районах Сирии. Главной целью операции являлось создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах. Кроме того, турецкие военные планировали блокировать трассу М-4, которая служила коридором для террористов.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с Эрдоганом в Сочи, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции. Согласно документу, подразделения российской военной полиции и пограничной службы Сирии патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийской границы и контролируют отвод вооруженных формирований курдских террористов.