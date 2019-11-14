Китайские эксперты заявили, что НАТО нечего противопоставить новой российской ракете

Пекин, 14 ноября. Новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», скорее всего, станет серьезной проблемой для средств обороны как США, так и НАТО в целом. Об этом пишет китайское издание Sina, отмечая, что НАТО нечего противопоставить новому российскому оружию.

Ракеты «Сармат» будут введены в эксплуатацию в 2020 году, сменив ракеты Р-36 «Воевода». «Сармат» обладает дальностью полета в 18 тысяч километров и несет до 16 ядерных боеголовок. Как отмечает китайское издание, этого достаточно, чтобы «уничтожить все объекты на территории размером со штат Техас или Францию».

Также китайские аналитики напомнили об успешной разработке Россией сверхзвуковой боеголовки «Авангард». По их мнению, это оружие способно заставить Запад «пересмотреть свою стратегию обороны и ядерного сдерживания». Кроме того, они напоминают о позиции американских военных аналитиков, которые признали, что Россия опередила США и НАТО в области гиперзвукового оружия, пишет газета «Известия».

Самыми современными видами вооружений оснастят новейшие российские надводные корабли и атомные подводные лодки. Напомним, еще в феврале в министерстве обороны России сообщили о переходе к новому этапу испытаний ракеты «Сармат».

В марте прошлого года, выступая с посланием к Федеральному собранию РФ, президент Путин рассказал, что «Сармат» придет на смену ракете «Воевода». Верховный главнокомандующей ВС РФ подчеркнул, что ракета «Сармат» способна с легкостью преодолеть ПРО США, пишет «Газета.ру».