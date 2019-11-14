Инвестиционная привлекательность России увеличивается

Бразилиа, 14 ноября. Инвестиционная привлекательность России, в том числе отечественного рынка ценных бумаг повышается. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках церемонии закрытия делового форума БРИКС.

По словам Путина, в октябре Всемирный банк улучшил свои оценки делового климата России. Он также отметил, что по итогам первого квартала текущего года объем вложений иностранных инвесторов в облигации федерального займа увеличился почти на 4 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба президента РФ.

«Россия активно участвует и в международной торговле, расширяя взаимовыгодные связи с зарубежными странами и, прежде всего, с партнерами по БРИКС. В 2018 году наш товарооборот с государствами «пятерки» вырос на 22,5 процента и превысил 125 миллиардов долларов», — отметил президент РФ Владимир Путин.

В рамках саммита БРИКС, который состоялся сегодня в столице Бразилии, российский лидер также заявил, что Россия как поставщик энергии готова расширять взаимодействие с другими странами.