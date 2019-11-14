Эксперт обвинил США в стремлении разрушить переговорные процессы в Сирии

Вашингтон, 14 ноября. Член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов заявил, что США стремятся разрушить переговорные процессы в Сирии.

Эксперт напомнил слова американского президента Дональда Трампа о том, что запрещенную на территории РФ террористическую организацию ИГИЛ1 создавали при содействии прошлой администрации главы Белого дома.

«Если к созданию причастны США, а у меня ни малейшего сомнения в этом нет, то и все остальное – военные действия на территории Сирии, гибель полумиллиона людей, миллионы беженцев – все это результат политики США, никакой другой страны», – цитирует Матузова «ПолитЭксперт».

США не просто оккупировали часть Сирии, но и захватили нефтяные поля. Дамаск потратил на разработку нефтегазовых месторождений более 20 млрд долларов. Однако Вашингтон не беспокоит разорение целого народа, подчеркнул Матузов.

Нефтяные скважины нужны США чтобы оплачивать содержание своих боевиков и боевиков союзников. Это «выводит позицию США за рамки международного права», уверен эксперт.

Полученные от добычи нефти деньги идут на финансирование террористических структур, которые «обосновались, в основном в Идлибе», считает Матузов. По мнению эксперта, США стремятся разрушить переговорные процессы в Сирии

Напомним, курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГИЛ, хотя на самом деле войну с экстремистской организации вели сирийские войска при содействии российских военных. Курдские боевики не воевали против террористов ИГ1, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Действия курдских боевиков в Сирии способствовали созданию «спящих ячеек» ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.