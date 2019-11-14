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Зеленский подписал закон, защищающий обличителей коррупции

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Зеленский подписал закон, защищающий обличителей коррупции

Киев, 14 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает защиту и материальное вознаграждение для сообщивших о факте коррупции. Обличителям коррупционеров полагается доля до 10% от конфискованных сумм, сообщает пресс-служба офиса президента.

Подписанный Зеленским закон определяет правовой статус обличителей — «людей, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения». Кроме того, документ гарантии их защиты. Ожидается, что это позволит создать новую систему предотвращения коррупционных преступлений на основе международных стандартов.

Проект закона был одним из предвыборных обязательств Зеленского, он был внесен в Раду главой государства как неотложный. Согласно закону, вознаграждение выплачивается, если обличитель сообщит о коррупционном преступлении, ущерб государству от которого в пять тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума (порядка 387 тысяч долларов). 10% от этой суммы будет выплачено обличителю.

Зеленский подписал закон, защищающий обличителей коррупции

Зеленский неоднократно заявлял о своем решительном настрое побороть взяточничество в стране. При власти нынешнего президента Украины стали предприниматься активные меры по противостоянию коррупционерам. В частности, в конце октября Верховная рада одобрила предложенный президентом законопроект о возвращении уголовной ответственности для чиновников, чьи расходы заметно превышают официальные доходы. В виде наказания законопроект определяет лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с ликвидацией права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Кроме того, Зеленский потребовал от всех членов комитета украинского парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи, чтобы исключить подозрения в коррупции.

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