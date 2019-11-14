Украинские депутаты заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли

Киев, 14 ноября. Законопроект об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения на Украине был прокомментирован депутатом Верховной рады Вадимом Рабиновичем. По его словам, речь идет о «продаже Украины».

«На глазах у всех сегодня была продана Украина. Если мы дальше будем молчать, то такое дальше будет с нашими домами и всем вокруг», — приводит его слова RT.

Рабинович призвал жителей Украины сделать правильные выводы и начать действовать. Он посоветовал им выходить на улицы и протестовать против этого законопроекта. По его словам, сейчас украинский парламент полностью контролируется правящей партией «Слуга народа», которая в будущем может принять и другие инициативы.

«Они могут голосовать, как сегодня, за продажу земли, а потом за продажу наших детей и кладбищ», — предупредил Рабинович.

Правительство Украины планирует отменить мораторий на продажу земли с 1 октября 2020 года. При этом право на приобретение земли получат только украинские граждане и компании. Стоит отметить, что отмена моратория на продажу сельхозземель на Украине является одним из главных требований Международного валютного фонда. Депутаты Рады предыдущего созыва не смогли достичь консенсуса по данному вопросу, опасаясь, что крупные иностранные корпорации «скупят всю украинскую землю у населения по низким ценам».