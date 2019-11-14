России удалось удержать экономику от сползания к рецессии, заявил Путин

Бразилиа, 14 ноября. Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, заявил президент РФ Владимир Путин на закрытии Делового форума БРИКС. При этом президент добавил, что считает нынешние темпы роста ВВП недостаточными.

«В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии», — заявил глава государства.

При этом он добавил, что считает нынешние темпы прироста ВВП недостаточными. Для решение этого вопроса, по его словам, власти стараются «создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений».

Ранее в своей речи Путин отметил, что в Деловом форуме БРИКС принимали участие тысячи человек, обсуждались множество перспективных проектов. Теперь пришло время для их реализации. По его словам, Россия готова оказывать предпринимателям всяческое содействие, несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике.

В среду Росстат представил данные, согласно которым российская экономика выросла на 1,7% в третьем квартале 2019 года. Рост экономики РФ за девять месяцев 2019 года составил 1,1%, передавала «Газета.ру».

В Минэкономразвития анонсировали сохранение темпов роста экономики приблизительно на уровне третьего квартала в четвертом квартале. Ожидаемый рост российской экономики составит 1,3%.