Эрдоган напомнил Трампу, что сирийские курдские формирования являются террористами

Вашингтон, 14 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Белом доме с главой США Дональдом Трампом в пятницу напомнил, что курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) являются «террористической организацией».

«Говоря о СНС, вы упомянули курдов. Но это террористические организации, они являются ответвлением Рабочей партии Курдистана», — заявил Эрдоган.

Президент Турции отметил, что у Анкары нет проблем с курдами. Эрдоган подчеркнул, что много курдов проживают в Турции и являются турецкими гражданами.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам шестичасовой встречи главы государств подписали меморандум о взаимопонимании.

Согласно достигнутым договоренностям, начиная с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы САР и Турции за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники для содействия отводу отрядов курдских террористов от границы на 30 километров, пишет «Газета.ру». Также в документе была подчеркнута решимость Москвы и Анкары «бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории».